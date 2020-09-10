شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعفى 90% من غرامة التأخير حال سداد مستحقات الهيئة لدى الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، البدء فى إجراءات تحرير عقود البيع للراسى عليهم مزاد سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، والذين قاموا بسداد نسبة الـ3% (1% التأمين + 2% التأمين النهائى) على أن تكون المساحات منزرعة زراعة جادة يتم تحصيل 50% من إجمالى المبالغ المستحقة وذلك طبقا لشروط التعاقد.

وفى سياق متصل أضاف الشحات أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدأت فى تطبيق أحكام قانون الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 90% حال سداد الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020.

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والإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 70% حال سداد الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020، الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 50% حال سداد كل الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021.

مع استئناف التحصيل لكل المستحقات والأقساط المستحقة للهيئة طبقا للقانون المذكور وفى المدد المحددة به مع تحصيل كامل قيمة غرامات التأخير اعتبارا من 13/2/2021.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعا مؤخرا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لبحث مشاكل تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة وفقا للضوابط التي أعلنتها الدولة.