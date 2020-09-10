شكرا لقرائتكم خبر عن آداب حلوان تعلن فتح باب التشعيب للطلاب المقبولين للعام الجامعى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكترونى لتسجيل الرغبات للالتحاق بالأقسام المختلفة بالكلية وذلك لطلاب الثانوية العامة المستجدين المقبولين بالكلية للعام الجامعى 2020 /2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة فاطمة عبد الصمد قائم بعمل عميد الكلية، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع الالكترونى التالى: http://app2.helwan.edu.eg/ArtHelwan.

ويختار الطالب القسم الذى يرغب فى الالتحاق به ووضع عدد من الاختيارات والرغبات من بين أقسام الكلية وذلك عقب قيام الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة ثم يقوم باستكمال كل البيانات التى تظهر فى النموذج من بيانات الطالب الأساسية ( الاسم الرباعي- الاسم باللغة الانجليزية - الرقم القومي- رقم الجلوس - المدرسة - نوع الشهادة - الدولة الحاصل منها الشهادة - رقم التليفون الارضى - رقم المحمول - النوع - تاريخ الميلاد - الجنسية - عنوان الطالب - المجموع الكلى - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الاجنبية الثانية)، ويملأ الطالب الرغبات مع مراعاة كافة التعليمات التى تظهر فى هذا النموذج مع التأكد من إدخال الرقم السري بشكل صحيح ثم الضغط على زر التسجيل.

وقال، بيان صادر عن جامعة حلوان، إنه يقوم الطالب بالضغط على زر تعديل البيانات وطباعة الإفادة، وحال رغبة الطالب بتعديل الرغبات يقوم بالضغط على تعديل البيانات، وحال التأكد من تسجيل الرغبات يضغط على زر طباعة الافادة، هذا ويمكن للطالب تعديل الرغبات حتى غلق باب التقدم ولا يتم الاعتماد إلا على آخر تعديل للرغبات قام الطالب بإدخالها.

