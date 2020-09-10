شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الآن.

وقد انطلقت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021، يوم 1 سبتمبر الجارى، حتى يوم الاحد 6 سبتمبر، بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

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