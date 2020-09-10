شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل اليونسيف بمصر: ندعم جهود مصر لتأمين العملية التعليمية للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل منظمة اليونيسيف «جيريمي هوبكنز» فى مصر أن المنظمة تدعم كافة أوجة التعاون مع وزارتى الصحة والسكان لعودة الرحلة التعليمية للطلاب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الأكاديمية قاطمة للتعليم والتدريب المستمر أن مصر تدعم سبل متطورة للتعليم عن بعد في اطار خططها لمواجهة ازمة كورونا مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

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أكد ممثل منظمة اليونيسيف «جيريمي هوبكنز» التزام المنظمة الكامل تجاه مصر، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لضمان حصول كل طفل على حقه فى التعليم.

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية ان مصر حددت 10 قواعد للحماية من فيروس كورونا مشيرة الي تكاتف جميع الجهات علي مستوى العالم لمواجه جائحة فيروس كورونا وتابعت: مصر نجخت فى خفص معدلات الاصابة بكورونا مشيرة إلى أن مصر وضعت خطط محكمة لمواجهة كورونا بالمدارس وقالت الكورونا اثرت علي التعليم والاقتصاد وغيرها من المجالات.

كانت دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمؤتمر صحفى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.