شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن استقبال الحاصلين على الشهادات المعادلة بعد 15 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، منذ قليل، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

وأكد وزير التعليم العالى خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، أنه سيتم استقبال طلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة العربية والأجنبية فى جمهورية مصر العربية بعد 15 سبتمبر الجارى.

وكانت انطلقت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021، يوم 1 سبتمبر الجارى، حتى يوم الأحد 6 سبتمبر، بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.