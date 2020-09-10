التعليم العالى تنتهى من تنسيق وتوزيع 399 ألف طالب بالمرحلة الأولى والثانية للتنسيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يكون مكتب التنسيق، أتم مهمة تنسيق رغبات 399031 الف طالب وطالبة بالمرحلتين الأولى والثانية، من إجمالى عدد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 492362 وننتظر الطلاب الذين سيتقدمون للمرحلة الثالثة.
وأوضح وزير التعليم العالى أن يمكن طباعة بطاقة الترشيح بعد إعلان النتيجة من خلال موقع التنسيق، وبعد نتائج مرحلة تقليل الاغتراب سيتم إرسال كل الكشوفات إلى الجامعات والكليات.
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