شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير جزيرة شارع صلاح سالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، التى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى العباسية.

وشارك المحافظ بأعمال تشجير وتطوير الحديقة حيث غرس أول شجرة فى بداية المرحلة الاولي لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تنفذها هيئة نظافة القاهرة.

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من جانبه أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة القاهرة، أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير الجارية بطول الجزيرة.

وشارع صلاح سالم هو أحد أكبر شوارع القاهرة و يمر بثلاث أحياء هم مدينة نصر و مصر الجديدة و العباسية يوجد بالشارع أرض المعارض الدولية و بانوراما حرب أكتوبر و مدخل استاد القاهرة الدولي و دار القوات الجوية، و قصر البارون وقصر السلطان حسين ( مدرسة مصر الجديدة الثانوية العامة للبنات ) ومترو الانفاق و غيرها من المعالم القديمة و الحديثة للحى.