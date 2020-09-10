شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة بجوبا يكشف تفاصيل الجسر الجوي المصري لجنوب السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير محمد منصور، سفير مصر في جنوب السودان، تفاصيل زيارة وزير الري المصري إلى جنوب السودان وأبرز ما تمت مناقشته، موضحًا أن الوزير وصل إلى جوبا يوم الثلاثاء وأجرى لقاءات مكثفة، وستمتد يوم غد الجمعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، أن الزيارة تتضمن الدعم المصري لجنوب السودان، وسبل تحقيق المنافع المشتركة.

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وأوضح أن هناك 3 طائرات مساعدات مصرية وصلت لدعم الأشقاء في جنوب السودان لمواجهه الأضرار التي لحقتهم وشملت مستلزمات إغاثه وإعاشة وأدوية وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مساعدات .

وذكر منصور: المساعدات المصرية لاقت شكر كبير من الدوائر الرسمية في جنوب السودان، مشيرًا إلى أن هذه الفيضانات سنوية وأثرت العام الماضي على مليون مواطن.

ومن جانب آخر، قال السفير محمد منصور، سفير مصر في جنوب السودان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن المساعدات المصرية التي وصلت إلى السودان، كان الشعب السوداني في حاجة إليها، لأن هناك معاناة كبيرة وحجم الخسائر كبير، مشيرًا إلى أن هناك سعادة كبيرة من القيادة السياسية في السودان ومن الشعب السوداني بتلك المساعدات.

وأوضح أن هناك تعاونا مشتركا وزيارات ثنائية بين مصر وجنوب السودان، وكان هناك زيارة حديثة لرئيس مجلس النواب، وزيارة أخرى لنائب رئيس دولة جنوب السودان، وهناك علاقة قوية تربط البلدين ومصالح وإرادة مشتركة في مختلف المجالات.