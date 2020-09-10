شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تقدم اعتذاراً رسمياً لراكب بسبب تجاوز كمسارية في حقه بأحد القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، وقد أعلنت وزارة النقل اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

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وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التى تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وان كافة المواقف التى تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون فى إطار القانون وفى إطار احترام الراكب وأنه لاتهاون مع أى مخطئ فى حق أى راكب وان الوزارة ستستمر فى خدمة جمهور الركاب خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح البيان أنه تم ايقاف مرتكبى الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفورى وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.