شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 2986 من طلاب المرحلة الثانية استنفذوا الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين تم ترشيحهم بالمعاهد سواء تابعة لإشراف الوزارة من الشعبة العلمية 33165 طالب وطالبة، ويكون إجمالى ما تم تنسيقهم للمرحلة الثانية من جميع الشعب الأدبية والعلمية، 246727 طالب وطالبة بالمعاهد.

وأضاف وزير التعليم العالى أن هناك بعض الطلاب استنفذوا رغباتهم بمعنى أنهم كتبوا رغبات لا تتماشى مع المجموع الحاصل عليه بالثانوية العامة بلغ 2986 طالب وطالبة.