شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة في جوبا يؤكد إضرار الفيضانات بـ300 ألف شخص جنوب السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير محمد منصور، سفير مصر في جنوب السودان، أن التواجد المصري في جنوب السودان ممتد وقوي، والعودة المصرية لإفريقيا كانت قوية وهناك تواجد مصري ونشاط ملحوظ في الدوائر الإفريقية بشكل عام بما ينعكس على الدوائر القريبة المرتبطة بمصر طبيعيًا بشكل مباشر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، أنه يوجد 300 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان حيث تسببت في أضرار كثيرة بما يخص المنازل والثروة الحيوانية والزراعية، وهؤلاء يواجهون ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وأوضح السفير المصري، أن التواجد المصري بجنوب السودان شهد نقلات نوعية كبير في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالصحة والتواجد الكبير في مجالات الكهرباء والري.

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ومن جانب اخر،استقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصرى والوفد المرافق، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبد العاطي إلى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.



وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات ، متمثلاً فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.

ونقل وزير الرى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعباً.

وصرح عبد العاطي أنه تم تنوير رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، مؤكداً على أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان.

وفى سياق آخر، و خلال لقاء الوفد المصري مع رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد الدكتور محمد عبد العاطى أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.

كما استقبل تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور عبدالعاطي والوفد المرافق، وتم تنويره بأهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى المصرية بجنوب السودان والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية مصر العربية على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان ومشروع حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف.

وتجدر الإشارة إلى أنه استكمالاً لسلسلة اللقاءات فقد استقبل وزير الكهرباء والسدود بجمهورية جنوب السودان الدكتور محمد عبد العاطي والوفد المرافق مرحباً به في جنوب السودان معرباً عن شكره وتقديره لمصر على جهودها لتنمية دولة جنوب السودان.