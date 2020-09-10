شكرا لقرائتكم خبر عن #الشعب_يريد_السيسي يتصدر الترند لليوم الثانى.. ومغردون: عايزينك تبنى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى، تصدر هاشتاج الشعب يريد السيسى، قائمة ترند فى مصر، بعشرات الآلاف من التغريدات، عبر من خلاله المغردين عن التمسك بالرئيس السيسى فى حكم البلاد بعد الإنجازات الضخمة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وعدم الانسياق خلف الدعوات المشبوهة التى تحرض على الفوضى والخراب.





وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال مصطفى أبو الحسن: "الرئيس السيسى بيأسس دوله كبرى غير قابلة للكسر ولا قابلة للتدخل الخارجى فى شؤنها، كفاية أنه دخل الجيش المصرى سيناء رسمى وبيحارب الإرهاب وأنقذ ليبيا من التقسيم بخط أحمر بس وبيساعد باقى الدول يرجعها للعروبة تانى بعد ما كانوا هيضيعوا بعد فى الخليج".

Advertisements





أما حور، فقالت: "الشعب يريد السيسى، يعنى نزلنا وفوضناك ونزلنا وانتخبناك ووقفين معاك وفى ظهرك ونحن فى أحلك الظروف، وبقول لك ديما الشعب كله عايزيك يا سيسى، عايزك تبنى مصر ونحن معاك، عايزك تصلح اللى مال وتنظف الفساد ونقول معاك، وعايزينك يا سيسى لأخر يوم معاك"، فيما قال حساب باسم المغربى: "السيسى ضحى من أجل الشعب المصرى".





وقال ماهر: "لتصدى للفساد والفوضى يواجه مقاومة دائما.. يعينك الله ويرشدك ويقود خطواتك يا ريس.. وتحيا مصر دائما"، وقال أشرف عبد العزيز: "كل الدعم والتأييد للرئيس السيسى والحكومة المصرية والجيش المصرى، تحيا مصر رغم أنف كل خائن أو حاقد".





وقال محمد نصر: "الشعب يريد السيسى، وكيف لا نريد من يكتب تاريخ مصر من جديد بتنمية واعمار لم تشهدهم مصر منذ 200 عام.. حفظ الله الزعيم القائد عبد الفتاح السيسى أفضل من حكم مصر فى العصر الحديث بعد محمد على"، فيما قالت أمل توفيق: "أكيد طبعا عاوزينه، راجل حط روحه على كفه وكمان بيحارب الفساد وبينظف البلد وخلاها تتمتع بمظهر حضارى، وراجل كل همه البلد وبس وأمن الوطن وأمانه".











