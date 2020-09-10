شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه سيتم فتح موقع التنسيق بعد إعلان تقليل الإغتراب والتحويلات، أي أن فتح الباب لن يكون قبل الأربعاء المقبل.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن المرحلة الثالثة ستكون لـ86 ألفا و166 طالبا من الناجحين في المرحلة الأولى مع إضافة الناجحين في الدور الثاني.
كانت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق قد انطلقت عبر موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021، يوم 1 سبتمبر الجارى، بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب ، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.
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