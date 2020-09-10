شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الملحق الثقافي لسفارة الصومال يزور إدارة الوافدين بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نائب الملحق الثقافى لسفارة جمهورية الصومال، إبراهيم محمد عمرو، وكذلك سكرتير سفارة جمهورية الصومال، بشير شيخ محبوب يوسف، بزيارة لإدارة الوافدين بجامعة حلوان، وذلك في إطار حرص إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة حلوان على تقديم أفضل الخدمات لجذب الطلاب الوافدين والسعى الدائم لتقديم أفضل الخدمات لهم في ظل دعم الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء تناول مناقشة سبل زيادة التعاون بين الملحقية الثقافية وقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات تسجيل الطلاب للدراسات العليا وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور أحمد عبدالغنى مرسى، مدير إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين ومدير مركز الدراسات والتعاون البحثى الافريقى، أن الجامعة تولى إهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين من مختلف الدول خاصة الدول العربية الشقيقة وتسعى لتقديم الرعاية لهم ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المختلفة باعتبارهم سفراء لمصر في الخارج.

وأشار «عبدالغنى» إلى المنح التي تقدمها جامعة حلوان هذا العام والتى يتزايد عددها عامًا بعد عام وخاصة للطلاب من دول جنوب أفريقيا، لافتا إلى ضرورة حث الطلاب الصوماليين على الالتحاق بها، وأوضح الخدمات التي يمكن أن يقدمها مركز الدراسات والتعاون البحثى الأفريقي لدول أفريقيا والابحاث التي تهدف إلى النهوض بالقارة.

وخلال اللقاء، ناقشت هيئة المكتب البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة داخل كليات الجامعة وكيفية التحاق الطلاب الوافدين بها، مؤكدا أن «الجامعة تسعى دائما للتيسير على أبنائنا الطلاب الوافدين، حيث تقوم الجامعة بإزالة أية معوقات تواجه طلابنا الوافدين من خلال مكتب الوافدين باعتباره المدخل الرئيسي للوافدين داخل الجامعة والمسئول عن ارشادهم وحل مشاكلهم».

من جانبه، أثنى إبراهيم محمد عمر، نائب الملحق الثقافى لسفارة جمهورية الصومال، على دور جامعة حلوان المميز في دعم الطلاب الوافدين الصوماليين في كافة النواحى وتذليل كافة معوقات اندماجهم في الجامعة وتحصيلهم الدراسى وما تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من دولة الصومال وما تتمتع به من سمعة طيبة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ترويجا للبرامج الجديدة بالجامعة وزيادة الأعداد الوافدة من الطلاب الصوماليين للدراسة بها.

كما وجه الشكر لإدارة الوافدين بالجامعة وما تقدمه من تعاون غير محدود للطلاب وسرعة الاستجابة وتسهيل الاجراءات الادارية لهم بجانب الاهتمام بجودة العملية التعليمية.

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حضر اللقاء، الدكتور عادل المهدى رئيس قسم المرحلة الجامعية للطلاب الوافدين، والدكتور محى سامى رئيس قسم أنشطة الطلاب الوافدين، والسيدة نادية عبداللطيف مدير إدارة الطلاب الوافدين.