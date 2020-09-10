شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 5 كليات لفرع جامعة الإسكندرية الجديد بسموحة: «يسع 90 ألف طالب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، أول مجلس للجامعة، الخميس، بالحرم الجامعى الجديد في أبيس (سموحة الجديدة)، بحضور قيادات الجامعة.

وأشاد «الكردي» بالموقع الجديد للجامعة والذى يسطر تاريخاً جديداً لجامعة الإسكندرية، ويعتبر امتداداً جديداً للجامعة في منطقة لوجيستية جديدة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم الانتقال الجزئي لكليتى الحقوق والتجارة إلى الحرم الجديد، بهدف تخفيف التكدس الطلابي بمجمع العلوم الإنسانية وتهيئة مكان أفضل للطلاب يلبى الاحتياجات التعليمية المتطورة، بالإضافة إلى كلية التربية النوعية بكامل طاقتها تليها كلية التربية للطفولة المبكرة وذلك خلال الأيام القادمة بالمباني الجديدة تليها كلية الفنون الجميلة ومجموعة الكليات تباعاً، وتم تصميم مباني الحرم الجامعي الجديد بطراز معماري وهندسي مميز يليق باسم جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم تصميم الحرم الجامعي الجديد، ليستوعب 90 ألف طالب بهدف تقليل الكثافات الكبيرة بكليات الجامعة المختلفة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والتى تبلغ 200 ألف طالب بالجامعة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، وسوف تشمل المرحلة الثانية للحرم الجامعي الجديد إنشاءات لكليات التمريض والصيدلة وطب الأسنان، والكلية الطبية التكنولوجية، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الطبية والذى سوف يضم عيادات خارجية ومستشفى اليوم الواحد، وذلك لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة المحيطة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنه تم تزويد المجمع الجديد بكافة المتطلبات التعليمية والخدمية والمكتبات المركزية وقاعات المؤتمرات المتطورة ليكون حرم جامعي متكامل، مؤكداً أن المجمع الجديد يتضمن أيضا إنشاء أكاديمية للمبدعين ومركز للابتكار وريادة الأعمال وتبني الأفكار الخلاقة وساحة للنصب التذكاري ومحطات معالجة لمياة الصرف الصحي لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، ومدارس الجامعة التي تشرف عليها الجامعة ومجمع رياضي، لافتاً أن امتداد الجامعة الجديد بأبيس سوف يقلل من الازدحام المروري في الإسكندرية وتخفيف الضغط على منطقة الشاطبي، مؤكداً أن المجمع الجديد يعد امتداد لمنطقة سموحة ويسهل الوصول إليه من كافة الطرق بالإسكندرية.

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يسع لـ90 ألف طالب .. انتقال 5 كليات للحرم الجامعى الجديد بجامعة الاسكندرية

يسع لـ90 ألف طالب .. انتقال 5 كليات للحرم الجامعى الجديد بجامعة الاسكندرية

يسع لـ90 ألف طالب .. انتقال 5 كليات للحرم الجامعى الجديد بجامعة الاسكندرية

يسع لـ90 ألف طالب .. انتقال 5 كليات للحرم الجامعى الجديد بجامعة الاسكندرية

يسع لـ90 ألف طالب .. انتقال 5 كليات للحرم الجامعى الجديد بجامعة الاسكندرية