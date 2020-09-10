شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين لـ«مدبولي»: من يزور مصر على فترات يلحظ في كل مرة تطوراً جديداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر.

واستهل السفير اللقاء بنقل تحيات رئيس وزراء البحرين للدكتور مدبولى، معرباً عن تطلع البحرين لتعزير التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على العلاقات الممتازة التي تجمع قيادتى البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى.

كما أكد سفير البحرين ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين، معرباً عن سعادته لأن البحرين أصبحت أكبر دولة موردة لمنتجات الألومنيوم إلى مصر.

كما وجه سفير البحرين التهنئة لمصر على ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كل المجالات، مؤكداً أن من يزور مصر على فترات، يلحظ في كل مرة تطوراً جديداً.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر شعباً وقيادة لعلاقات الأخوة والتعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكداً أهمية العمل خلال المرحلة القادمة على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار مدبولى إلى ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين مجتمع رجال الأعمال في البلدين، من أجل دفع مجالات التعاون القائمة، واستكشاف مجالات جديدة تستثمر ما يمتلكه البلدان من مقومات استثمارية وتنموية.

Advertisements