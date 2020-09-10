شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح رئاسي لـ3 متاحف بالإسكندرية في «احتفالات أكتوبر» (تعرف عليها) (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة الآُثار، الترتيبات الخاصة بافتتاح أضخم مشروعات أثرية تتمثل في افتتاح 3 متاحف بتكلفة 725 مليون جنيه، حيث تشهد مراسم افتتاح رسمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تزامناً مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة كما هو مقررا له.

وقال العميد هشام سمير، سلطان مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن المتاحف الثلاثة المقرر افتتاحها هي، متحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ ومتحف المركبات، مشيراً إلى أن متحف شرم الشيخ بلغت تكلفة الأعمال به ٦٠٠ مليون جنيه، ومتحف المركبات الملكية بـ٦٣ مليون جنيه، ومتحف كفر الشيخ بـ٦٢ مليون.

وأوضح «سمير» أنه بالنسبة لمتحف كفر الشيخ، تم الانتهاء من نقل التماثيل المقرر عرضها وهى تماثيل تصور الملك رمسيس الثاني واقفا وجالسا ومع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و٢ كتلة حجرية (عنصر معماري)، ورأس لأحد ملوك الأسرة ٣٠، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأعمال الانشائية بالمتحف انتهت تماما وكذلك أعمال الإضاءة والتجارب على نظام الإنذار ضد الحرائق، كما تم الانتهاء من أعمال تأمين المتحف بأنظمة المراقبة بالكاميرات.

وتنشر «المصرى اليوم»، تفاصيل المعروضات وسيناريوهات العرض المتحفي للمتاحف الثلاثة، حيث أعلن مساعد الوزير للشؤون الهندسية، أنه تم الانتهاء من أعمال الموقع العام لمتحف كفر الشيخ ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالتنسيق مع أجهزة محافظة كفر الشيخ من رفع كفاءة الشوارع المحيطة واظهار المدخل الرئيسي لواجهة المتحف والمنطقة المحيطة بالمظهر اللائق، بالإضافة إلى الإنتهاء من المباني الخدمية وأعمال تنسيق الموقع من الداخل ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والخرائط التوضيحية ولوحات ارشادية، بالإضافة إلى مراجعة أعمال تثبيت فتارين العرض المتحفي عن طريق الشركة المصرية للبصريات

وأوضح أنه بالنسبة لسيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ، يدور حول عرض موضوع رئيسي، وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة؛ كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات مثل تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ كما يبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

ولفت إلى أنه يقع على مساحة ٦٦٧٠ متر مربع، وهو مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ.

وفيما يتعلق بمتحف المركبات، قال «سمير» أنه تم الانتهاء من قبل قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، من أعمال تجهيز ووضع عدد من القطع الأثرية داخل الفتارين لإثراء سيناريو العرض المتحفي به، مشيراً إلى أن جميع الأعمال تمت في المتحف على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المحدد افتتاح المتحف للجمهور والاستمتاع بما يضمه من قطع أثرية نادرة ومميزة توضح وسائل التنقل المختلفة التي كان يستخدمها ملوك وحكام هذه الفترة بالإضافة إلى العربات التي كانت تستخدم في العديد من المناسبات الرسمية.

وتابع: «تم الانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية داخل فتارين العرض، منها النياشين الخاصة بالخديوي إسماعيل، ونيشان الزراعة الذي تم صناعتها من الذهب والفضة والمينا الملونة، وميدالية لاتحاد الفروسية المصري المصنوع من الذهب، بالإضافة إلى ان القطع تضمنت أيضا تمثال من المعدن لاعب البولو على قاعدة من الخشب الزان، وتمثال صغير من البرونز لحصانين، وعدد من التماثيل المصنوعة من البورسلين الملون، وعدد من السروج العسكرية التي كانت تستعمل في عهد الدولة العثمانية، وسروج أخرى خاصة بالأطفال والسيدات مصنوعة من الجلد والنسيج والمعدن، بالإضافة إلى ملابس سائق العربة الآلاي، ودومو آلاي وهو الفارس الذي يمتطي الجواد على الجانب الأيسر في المركبات الرسمية، وملابس دليل آلاي، كما تم الانتهاء من كتابة البطاقات الشارحة لجميع القطع الأثرية باستخدام طريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية ووضع خريطة شارحة لقاعات المتحف عند المدخل، وتم الانتهاء من تحديد ووضع الممرات الممهدة والمنحدرات لسهولة الصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وتم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية».

وقال إن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا، وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن متحف المركبات الملكية أنشأ في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

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وفيما يتعلق بمتحف شرم الشيخ، قال إن نسب تنفيذ الأعمال تعدت ٩٨٪، تمهيدا لافتتاحها حيث يتكون المتحف من منطقة العرض الخارجي ومنطقة النافورة ومنطقة البازارات والمدخل قاعات العرض المتحفي، ويتم توزيع أماكن عرض بعض القطع الأثرية، وسيتم اضافة المزيد من القطع وخاصة تلك التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض بالمتحف، كما تمت إعادة تقسيم القاعة الأولى للمتحف إلى ثلاثة أجزاء؛ ليشمل الجزء الأكبر منها تماثيل ضخمة لأفراد وحيوانات لتسليط الضوء على الحياة البشرية والبرية في سيناء عبر العصور المختلفة، على ان تضم باقي القاعة مركبين ضخمين لربط المتحف بالبحر، وأخيرا نموذج لمقبرة فرعونية بمقتنياتها .

وأوضح أن متحف شرم الشيخ، استقبل حتى الآن قرابة ٥٨٠٠ قطعة أثرية، سيتم توزيع عرضها سواء داخل فتارين العرض أو حرة خارجها، على ثلاثة قاعات هم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة فمتحف شرم الشيخ يعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض مجموعة منتقاه من القطع الأثرية التي تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وكذلك مخازن مدينة الأقصر والاشمونين بالمنيا.

ولفت إلى أنه تزامنا مع افتتاح المتحف، سيتم تنظيم معرض «تراث مصر» لعرض منتجات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية تشجيعًا على صناعة وبيع المنتجات المصرية الخالصة، كما سيتم في إطار الترويج للافتتاح وضع عدد من اللافتات الدعائية للمتحف في الشوارع المؤدية إليه باللغتين العربية والإنجليزية وصور لبعض القطع المميزة به.

افتتاح رئاسى لـ3 متاحف باحتفالات اكتوبر بتكلفة 725 مليون جنيه

افتتاح رئاسى لـ3 متاحف باحتفالات اكتوبر بتكلفة 725 مليون جنيه

افتتاح رئاسى لـ3 متاحف باحتفالات اكتوبر بتكلفة 725 مليون جنيه

افتتاح رئاسى لـ3 متاحف باحتفالات اكتوبر بتكلفة 725 مليون جنيه