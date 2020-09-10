شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تُنفّذ أول عقوبة لـ«خفض الوزن»: إغلاق مخبزين 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تنفيذ أول عقوبة فعلية بعد تفعيل التوجيهات الوزارية الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على القرارات الخاصة بانتاج رغيف الخبز والمعروفة اعلاميا بـ«خفض رغيف العيش».

وقال «سعدالله» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، إن لجان المتابعة والرقابة رصدت أكبر مخالفة لمخابز بلدية بعد التعديلات في أول تفعيل حقيقي لها تتضمن أول عقوبة رادعة لمخبزين بلديين في نطاق إدارة العجمى والجمرك، قاما باستخدام ماكينة صرف الخبز في غير المكان المرخص لها، حيث تم غلق المخبزين لمدة شهور تنفيذا للتوجيهات الوزارية في هذا الشأن، والتى تقضى بغلق أي مخبز 6 أشهر لمن يستخدم ماكينة الصرف في غير المكان المرخص لها.

ولفت إلى أن لجان المديرية لمست انحسار لعدد المخالفات بعد تطبيق التوجيهات الوزارية، فضلاً عن التزام نحو 90% من أصحاب المخابز، مشيراً إلى أن المديرية قبل تنفيذ التوجيهات الأخيرة الخاصة بخفض وزن الرغيف كانت تحرر قرابة 12 ألف مخالفة سنوياً، بينها 50% مخالفات خاصة بالمخابز وحدها.

وأشار إلى أنه من ثمار التعديلات الجديدة، قلة المخالفات والتزام المخابز بمواصفات رغيف العيش المنتج، ووصول الدعم للمواطن المستحق دون ان يقتص منه شيء، وضبط السوق ما أدى إلى توفير 10% من الدقيق المدعم المنصرف، وبالتالى تقليل كميات القمح المستوردة، ومن ثم توفير دخل الدولة من العملة الصعبة، خاصة وان خفض الوزن في السابق كان يتحمله الدولة ولا يستفيد منه المواطن وينتفع منه أصحاب المخابز فقط ما يسمى بـ«الدعم المهدر».

وقال «سعد الله» إن صوامع الإسكندرية أغلقت الموسم الجارى على استلام 131 ألف و700 طن، بزيادة عن العام الماضي قدرها 7 آلاف طن، حيث كان نحو 125 ألف طن قمح محلي.

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