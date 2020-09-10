شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على إعادة تخصيص قطعة أرض بالإسكندرية لصالح القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإعادة تخصيص مساحة أرض في الاسكندرية، لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.





للاطلاع على نص القرار: الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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