شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2020 (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتاور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2020. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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