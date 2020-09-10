شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لتطاول رئيس قطار ومحصل على مجند بقطار المنصورة.. شاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لرئيس قطار ومحصل أثناء مشاجرتهما مع مجند لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهم إنزاله من القطار.

واتهم ناشرو الفيديو رئيس القطار والمحصل بالتنمر على المجند وإهانة بدلته العسكرية، بقولهما له: «حوش النجوم اللى بتقع منك»، و«متخليش الأفيونة تطلع عليك»، و«هما ضاحكين عليك في المعسكر»، كما حاولا إجباره على خلع الكمامة بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ووزير النقل، وطالبوه بدفع مبلغ 22 جنيها.

وظهر بالفيديو تعاطف كبير من الركاب مع المجند ومحاولتهم إثناء رئيس القطار والمحصل عن إنزاله من القطار وقيام إحدى السيدات بدفع المبلغ نيابة عنه، قائلة: «اقعد يا ابنى أنا عندى 3 صبيان زيك»، لكن المجند رفض وجمع المبلغ من جيوب حقيبته لرده لها.

وأكد ناشرو الفيديو أن الواقعة حدثت في الساعة السادسة، صباح الخميس، بالقطار 489 المنصورة- القاهرة، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة رئيس القطار والمحصل على إهانة المجند والتنمر عليه، بالإضافة للتحقيق في تعاملهما مع الركاب بدون ارتداء الكمامة.

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