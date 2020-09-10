شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإعادة تخصيص 1050 مترا بالقليوبية لإنشاء مرسى للمراكب النيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تخصيص 1050 متر مربع في محافظة القليوبية، لاستخدامها في إنشاء مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش. نص القرارات:

الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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