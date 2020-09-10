شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعيد تخصيص 4 قطع أراضي بالجيزة لصالح القوات المسلحة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تخصيص 4 قطع أراضي بمحافظة الجيزة بمساحات مختلفة، لصالح القوات المسلحة. وللإطلاع على نص القرار:

الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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