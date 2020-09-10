شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض بـ120 مليون يورو لتطوير معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن توسعة وتطوير معالجة الصرف الصحي الغربية بالاسكندرية الذي يتيح البنك بقتضاه لمصر قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو والموقع في ديسمبر 2019. وللإطلاع على نص القرار:

الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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