شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس.. الرابط والإجراءات المطلوبة لدخول الكليات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستطيع طلاب المرحلة الثانية من خريجى الثانوية العامة معرفة الكلية أو المعهد العالى الذي قام موقع التنسيق بترشيحهم لدخوله من خلال الدخول على الرابط الخاص عبر موقع التنسيق ضمن بوابة الحكومة المصري، ويستطيع الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الثانية معرفة الكلية أو المعهد الخاص بهم من خلال الضغط على هذا الرابط وإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السرى.

يجب على الطالب بعد معرفة الكلية أو المعهد الذين تم ترشيحه لـ(دخولها /دخوله) القيام بطبع النتيجة من موقع التنسيق بعد وإدخال رقم جلوسه والرقم السرى لأنه لن يستطيع دخول الكلية أو المعهد قبل استخراج الكارنيه إلا من خلال بطاقة الترشيح التي ظهرت على الموقع، وتعتبر تلك البطاقة خلال تلك الفترة تصريح لدخول الكلية في مرحلة قبل استخراج كارنيه الكلية أو المعهد.

ويصل عدد طلاب المرحلة الثانية المستفيدين من تنسيق دخول الجامعات إلى أكثر من ربع مليون طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب كل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية 254 ألفًا و512 من الطلاب، موزعين على الشعبتين، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 194 ألفًا و448 من الطلاب، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة.