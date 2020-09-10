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النقل تقدم اعتذراها بعد قيام كمسارية قطار بالتجاوز فى حق أحد الركاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948  المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، وقد أعلنت وزارة النقل اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام  كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص. 

 

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وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التى تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على  خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وان كافة المواقف التى تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون فى إطار القانون وفى إطار احترام الراكب وأنه لاتهاون مع أى مخطئ فى حق أى راكب وان الوزارة  ستستمر فى خدمة جمهور الركاب خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة  السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

 

وأوضح البيان أنه تم ايقاف مرتكبى الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفورى وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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