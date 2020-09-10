شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الأزهر يعلن اعتماد دفعة جديدة من نتيجة تظلمات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، عن اعتماد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، دفعة جديدة من نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، والتى ستعلن مساء اليوم على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث بلغ عدد الطعون حتى تاريخه التى تم تصحيحها 26606.

وأضاف، فى تصريحات لليوم السابع، أن عدد المواد الجديدة التى تمت إعادة الإطلاع عليها 5188 مادة، حيث سبق وأعلن أن عدد المواد التى استحقت الزيادة بلغت 1983، لافتا إلى أن تلك الزيادة هى الأقل منذ أعوام نظرا لدقة التصحيح والنظام الجديد الذى وفر جوا من الهدوء للمصححين خلال عملية التصحيح، مشيرا إلى أن أكثر المواد طعنا هى الكيمياء واللغة الإنجليزية والأحياء والفيزياء، بينما أقل المواد طعنا التفاضل والتكامل "نظام قديم"، والإنشاء والجغرافيا.

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وكان قد بدأت التظلمات يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تنتهى فى 16 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة الشرقية فى مقدمة المحافظات الأكثر طعونا، تليها محافظة الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، والغربية، القاهرة، الجيزة، قنا، سوهاج ، المنوفية ، دمياط ، القليوبية ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، الفيوم ، الأقصر ، الإسماعيلية ، الإسكندرية ، اسوان ، شمال سيناء ، السويس ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد.