شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمات التأهيل للأطفال ذوى الإعاقة فى 14 وحدة بـ 4 محافظات فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت أميرة الرفاعى، المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة " عطاء" بروتوكول تعاون مع المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر والدكتورة مادلين صبرى عزمى، المشرف العام على مركز سيتى للتدريب والدراسات فى الإعاقة - أحد قطاعات الجمعية لتنفيذ مشروع" تفعيل وحدات التأهيل المرتكز علي المجتمع بالصعيد"

ويهدف المشروع الي تحسين الظروف المعيشية للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق المحرومة من الخدمات من خلال إتاحة خدمات التأهيل والدمج وزيادة وصول الأطفال وأسرهم للخدمات المطلوبة عن طريق تأسيس وحدات لتقديم الخدمات التأهيلية في جمعيات المجتمع المحلي المنتشرة علي نطاق واسع في المدن والريف والمناطق العشوائية والمحرومة من الخدمات، وذلك بأقل تكلفة وباستخدام إمكانيات المجتمع المحلية، وكذلك تمكين الأسر من المشاركة في برامج أطفالها ومن معرفة حقوقهم، بالإضافة لنشر الوعي في المجتمع بحقوق هؤلاء الأطفال وضرورة دمجهم في أنشطة المجتمع المختلفة وبالتالي إدراجهم ضمن أهداف التنمية للدولة .

وأكد عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المجتمع المدني شريك أساسي في دعم عمل الصندوق لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة مشيراً الي الفجوة في إتاحة وجودة الخدمة بالمناطق الريفية المهمشة.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أن توقيع البروتوكول يهدف الي دعم الوصول بخدمات التأهيل والتعليم والرعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الأكثر احتياجا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من خدمات ودمجهم بالمجتمع.

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وأشارت أميرة الرفاعي أن المشروع الذي سيقوم بتفعيل خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق المحرومة يسعي الي تلبية احتياجات ما يقرب من ٩٠٠ طفلاً من الأطفال ذوي الإعاقة لإيجاد خدمات متاحه لهم وقريبة من اماكن سكنهم ويشمل ذلك الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون وتأخر النمو والأطفال الذين لديهم توحد وشلل دماغي وإعاقات سمعية وبصرية، هذا بجانب الأطفال الذين لديهم تأخر في اللغة والتواصل وصعوبة التعلم

وعلى الجانب الآخر صرح المستشار د. جميل حليم أم هذا المشروع يأتي في إطار رسالة جمعية كاريتاس مصر منذ إنشائها في مصر عام 1967والهادفة لتنمية الإنسان دون تمييز خاصة الفئات المهمشة والمحرومة من الخدمات.

وقد أشادت د. مادلين صبري بالفرصة التي أتاحها صندوق عطاء لبناء قدرات جمعيات تنمية المجتمع المحلي في محافظات سوهاج وقنا واسوان والاقصر لتمكينها من إتاحة خدمات التأهيل والدمج للأطفال ذوي الإعاقة وتمكين الأسرة في المجتمعات التي تعمل فيها تبعاً لمنحى التأهيل المرتكز على المجتمع الذي ينتهجه المركز والمبني على الاستفادة من إمكانيات المجتمعات المحلية وتمكين الأسر من القيام بدورها كعامل تغيير في مجتمعاتهم