شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والتعليم لإعلان خطة مواجهة كورونا بالمدارس بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن ملامح العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

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- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.