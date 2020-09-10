اختل توازنها.. مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اختل توازن ربة منزل حال وقوفها بشرفة مسكنها لتسقط جثة هامدة من الطابق الرابع في حلوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من عامل بمنطقة عرب الوالدة في حلوان، مفاده سقوط زوجته من الطابق الرابع وأسفر ذلك عن مصرعها.

Advertisements

وبالانتقال لمكان الحادث عُثر على جثة سيدة تدعى "ت.س"، 27 سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

كشفت التحريات أنه أثناء وقوف الضحية في شرفة منزلها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

جرى تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.