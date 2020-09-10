دون إصابات.. البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.5 درجة شرق مدينة الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان والتابعة للمعهد صباح يوم الخميس هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 35 كم شرق مدينة الغردقة.
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، الخميس، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 3.54 صباحا وذلك بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 27.5215°N شمالا، وخط الطول E 33.9760° شرقا، والعمق: 13 كم.
وأضاف المعهد أنه لم يصل له إفادة بوقوع أية خسائر أو إصابات.
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