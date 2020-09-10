تصريحات رئيس الوزراء حول مخالفات البناء أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطوير ميناء أبوقير البحري بأحدث النظم التكنولوجية الدولية، وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول مخالفات البناء، فضلا عن عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: الارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية إلى المستوى الأول"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد أهمية وقيمة مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبوقير البحري باعتباره مشروعًا قوميًا وحيويًا يأتي في إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل المواني، ليمثل إضافة جديدة لسلسلة المواني الممتدة على الساحل الشمالي المصري، ويجعل ميناء أبوقير الأكبر في البحر المتوسط، وليرتقي بالتصنيف العالمي للمواني المصرية إلى المستوى الأول.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، ولوك لويس، المدير العام لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل، حيث تم الاتفاق مع شركة "ديمي"، والتي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة "هاتشيسون" الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بسعة تداول مليوني حاوية سنوياً. حيث أشاد السيد الرئيس في هذا الصدد بالسمعة الاحترافية التي تتمتع بها الشركة البلجيكية في هذا المجال.

وتحت عنوان "مهلة شهرين لاستكمال تقديم مستندات التصالح في مخالفات البناء"، أشارت "الأهرام" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة وجهت جميع الإدارات المحلية وأجهزة المدن بتسلم كل طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى في حالة عدم استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مع منح المواطن "نموذج 3" لتأمين عدم اتخاذ إجراءات ضد المالك ومنحه مهلة شهرية لتقديم باقي المستندات.

وأضافت "الأهرام" أن مدبولي شدد على المحافظين بمراجعة قيمة التصالح باستمرار، وأن الدولة لا تهدم عقارات بداخلها مواطنون، قائلاً: "نهم عقارات مخالفة بشكل صارخ وحان الوقت لإيقاف هذه الظاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله "إن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي بناء مخالف جديد ظاهرة البناء العشوائي تفشت في المدن بصورة أكثر تعقيدا من الريف، مضيفا «حتى الأحياء المخططة القديمة كمدينة نصر والدقي شهدت بناء عشوائيا لكن عاد البناء العشوائي مرة أخرى».

وفي الأهرام أيضا، عنونت الصحيفة "إعلان نتيجة إعادة الشيوخ الأربعاء المقبل"، ذكرت الصحيفة، أن اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ أمس التي جرت في 14 بين 52 مرشحًا، يتنافسون على 26 مقعدًا بالنظام الفردي شهد تفاوتا في الإقبال على اللجان الانتخابية من محافظة لأخرى بسبب ارتفاع درجة الحرارة، في حين شهدت الساعات الأخيرة من مساء أمس إقبالاً ملحوظًا من الناخبين، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

ونقلت "الأهرام" عن المستشار إبراهيم لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قوله "سيتم إعلان نتيجة جولة الإعادة الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية قد حظيت بمشاركة فعالة من جموع المصريين ممن لهم حق التصويت، والذين كانوا على مستوى الثقة والمسؤولية لاستكمال بناء الحياة الديموقراطية في مصر."

وتحت عنوان "التعليم: تدريس "معًا نبني" .. وبناء الشخصية الوطنية من العام الدراسي الجديد"، أبرزت صحيفة "الأخبار" إعلان دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن إضافة كتاب القيم واحترام الآخر "معًا نبني" بداية من الصف الثالث الابتدائي، وكتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية، موضًحًا ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم أرسلت تعليمات العام الدراسي الجديد إلى المديريات التعليمية بعد أن أعلنها الوزير والتي منحت مديري المدارس صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار وتقسيم الطلاب لمجموعات حفاظًا على صحة الطلاب وتطبيقًا للشروط الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أهم تعليمات العام الدراسي الجديد الذي يبدأ 17 أكتوبر المقبل أن يتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص، وتعدد مصادر التعليم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وعنونت الأخبار "20 مليار دولار استثمارات إماراتية جديدة بمصر"، وذكرت أن الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أكد أن شركة أبوظبي القابضة للاستثمار ستضخ 20 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرًا إلى أنه يستهدف جذب المستثمرين غير التقليديين للسوق المصري للدخول في مشاركات مع الصندوق للاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة بالتعاون مع شركة مصر لإدارة الأصول.

ونقلت "الأخبار" عن سليمان قوله "إن الصندوق السيادي هدفه الأساسي، الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وخلق بدائل للاستيراد، وزيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل الجديدة لتحقيق إضافة للاقتصاد القومي.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تصريحات الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، وتحت عنوان "سامح شكري خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب: لابد من تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات"، ذكرت الصحيفة أن أعمال مجلس جامعة جامعة الدول العربية انعقدت على مستوى وزراء الخارجية في اجتماع بالفيديو كونفرانس برئاسة فلسطين، حيث ناقش الوزراء مجموعة من الملفات والقضايا العربية المهمة، خاصة قضية فلسطين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية.

ونقلت "الجمهورية" عن شكري قوله: "إنه لابد من تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة ما يعصف بالوطن العربي من تحديات وأزمات، مجددًا رفض مصر لأية خطوات أحادية الجانب تقوض فرص قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة في حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال الاجتماع، أعلن وزير الخارجية أيضًا أن الأطماع التركية تبدو واضحة في شمال العراق وسوريا وليبيا، مؤكدًا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتجاوز الخط الأحمر في سرت والجفرة.

وتحت عنوان "النائب العام يحيل واقعة ((كأس الأمم الإفريقية)) إلى الأموال العامة"، حيث ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الإفريقية لعام 2010 من بين مقتنياته إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام للتحقيق فيها تحقيقًا قضائيًا.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أمس أن وزارة الشباب والرياضة خاطبت النيابة العامة -بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد- بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده؛ بطلب التحقيق في الواقعة.

وعنونت الجمهورية "وزير الصحة السوداني يوجه الشكر للرئيس السيسي"، وذكرت الصحيفة أن وزير الصحة السوداني دكتور أسامة عبدالرحيم، أعرب عــن شــكــره للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية ووزارة الصحة على تجاوبهم الكبير مع السودان، في هذه الظروف الخاصة بالطـوارئ المتعلقة بالفيضانات والسيول، والتي تمثل فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين، حكومة وشعبًا.

ونقلت "الجمهورية" عن عبدالرحيم، قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة د.هالة زايد فى مطار الخرطوم لدى تسلم شحنة جديدة من المساعدات المقدمة للسودان، "إن الدعم المصري، الذي وصل إلى السودان كان عاجلا مما عكس الاستجابة العاجلة من الحكومة المصرية لحالة الطوارئ التي يمر بها السودان."