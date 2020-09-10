شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثانى الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح وصلت إلى 93%، ومن المقرر إعلانها اليوم.
ويمكن الاستعلام عن النتيجة، برقم الجلوس، عبر هذه الروابط:
وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالب/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.
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الوضع في مصر
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اصابات
100,403
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تعافي
80,689
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وفيات
5,577
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