شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثانى الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح وصلت إلى 93%، ومن المقرر إعلانها اليوم.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة، برقم الجلوس، عبر هذه الروابط:

موقع وزارة التربية والتعليم

موقع نتيحة الثانوية العامة

وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالب/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.

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