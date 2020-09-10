شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية خفيفة بقوة 3.5 درجة شرق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت منطقة شرق الغردقة بالبحر الأحمر، لهزة أرضية خفيفة بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة الثالثة و٥٤ دقيقة صباح الخميس، ومركزها يبعد عن مدينة الغردقة نحو 35 كيلو متر وعلى عمق 13 كيلومتر.
ولم يتلق مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أي بلاغات بحدوث أي خسائر في الأرواح أو المنشآت.
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الوضع في مصر
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اصابات
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100,403
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تعافي
80,689
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وفيات
5,577
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