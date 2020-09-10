شكرا لقرائتكم خبر عن «سوء النظافة وانتشار القطط».. تفاصيل جولة ليلية مفاجئة على مستشفى أجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت لجنة من رئاسة مركز ومدينة أجا، في جولة ليلية مفاجئة على مستشفى أجا، سوء مستوى النظافة بالمستشفى وإختفاء دفتر النوبتجية، ما تعذر معه إثبات الحضور والغياب بالإضافة لانتشار القطط بأروقة المستشفى.

كانت لجنة من مجلس مدينة أجا توجهت للمستشفى في الواحدة صباحا بتكليف من رحاب المزين رئيس المركز ومدينة اجا وتضم أحمد حجازى نائب رئيس مركز ومدينة اجا وفريق من إدارة المتابعه لتفقد مستوى النظافه بمحيط المستشفى ومن الداخل والخارج وكذلك أقسام المستشفى (الاستقبال- الاشعه- النسا- العنايه المركزه- الاطفال وغيرها من الأقسام رالتأكد من وجود دكتور نوبتجى بكل قسم، وتفقد مستوى الإنارة والتأكد من صيانه كافه أعمدة الانارة بمحيط المستشفى.

وأكد بيان لرئاسة المجلس أنه تلاحظ عدة سلبيات منها عدم وجود دفتر الحضور والإنصراف ودفتر النوبتجية حيث كشف تقرير اللجنة أنه عند طلب الدفاتر، تم الإفادة بأن مسؤول الدفتر غير موجود وأغلق على الدفاتر بعد توقيع النوبتجية، كتابه اسماء الموجودين لمراجعتهم بدفتر النوبتجية وعمل مذكرة بذلك ورفع الأمر للشؤون القانونية.

واكدت اللجنة أنه تبين سوء مستوى النظافه بصورة عامه داخل المستشفى ونبهت على إدارة المستشفى وجميع العاملين بأهمية الاهتمام بمستوى النظافه حفاظا على صحه المواطنين.

من جهتها، أكدت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة اجا، على فريق العمل بالمرور المستمر وتكثيف التفتيش المفاجىء على المستشفى اجا المركزى وأماكن تقديم الخدمه الطبية حتى يتم التأكد من تلافى السلبيات والملاحظات التي وردت بتقرير اللجنة وكذلك التأكد من تقديم أعلى مستوى خدمه للمريض.

Advertisements

جولة مفاجأة على مستشفى أجا

جولة مفاجأة على مستشفى أجا

جولة مفاجأة على مستشفى أجا

جولة مفاجأة على مستشفى أجا

جولة مفاجأة على مستشفى أجا

جولة مفاجأة على مستشفى أجا

جولة مفاجأة على مستشفى أجا

جولة مفاجأة على مستشفى أجا