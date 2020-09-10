شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: استرداد جميع أراضي أملاك الدولة و90% من المملوكة للجهات الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة قامت باسترداد جميع الأراضى المملوكة للدولة التابعة لولاية المحافظة بنسبة 100% خلال الفترة الماضية، وأيضًا استرداد 90% من الأراضى المُتعدى عليها والتابعة لولاية باقى الجهات الأخرى بالدولة ويجرى حاليًا العمل على استردادها بالكامل.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء عماد باسيلى، حكمدار المحافظة، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، والعقيد شريف عبدالبارى، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة ومسؤولي شركات المرافق العامة والحماية المدنية والمرور ومباحث التموين والكهرباء.

وأكد «آمنة» أنه سيتم تنفيذ القانون على الجميع، مشددًا على تكثيف أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة الازالات التي تتم لمنع تكرار المخالفات مرة أخرى وإزالة المخالفا حتى مستوى سطح الأرض.