شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 22 صيدلية في البحيرة.. وتحرير 11 محضرًا بأدوية مهربة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قيام الصيدلة بالمديرية بحملة تفتيشية على الصيدليات أسفرت عن بعمل غلق إدارى لعدد 22 صيدلية لعدم وجود مدير، وتحرير 11 محضرًا لوجود أدوية مهربة داخل الصيدليات، بينما تم تحرير 84 محضرًا بمخالفات داخل الصيدليات خلال شهر أغسطس.

غلق 22 صيدلية في البحيرة .. وتحرير 11 محضرًا بأدوية مهربة

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على الصيدليات لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود مهربة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، ووجه باستمرار تلك الحملات للحفاظ على صحة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

غلق 22 صيدلية في البحيرة .. وتحرير 11 محضرًا بأدوية مهربة

غلق 22 صيدلية في البحيرة .. وتحرير 11 محضرًا بأدوية مهربة