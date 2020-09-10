شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للتأكد من تطبيق طرق مكافحة العدوى بمسشفيات المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الصحية والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوي، مشيرا إلى أن المريض المصري له حق الخدمة الصحية ذات الجودة الملائمة بحق القانون، وله الحق في تقديم خدمة طبية ذات جودة ملائمة.
وأكد ضروىة قيام فريق مكافحة العدوي بتدريب العاملين على كيفية استخدام الواقيات للعاملين بالمستشفيات، ويتم ذلك بانسيابية لجميع مسؤولي مكافحة العدوي لتقديم الخدمة الصحية ذات جودة عالية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمعايير مكافحة العدوي.
وأشار وكيل الصحة إلى تشكيل لجنة من مكافحة العدوي للمرور على المستشفيات للتأكد من تنفيذ معايير مكافحة العدوي وتنفيذ التعليمات التي تم التدريب عليها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة للتأكد من تطبيق طرق مكافحة العدوى بمسشفيات المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.