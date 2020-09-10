شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للتأكد من تطبيق طرق مكافحة العدوى بمسشفيات المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الصحية والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوي، مشيرا إلى أن المريض المصري له حق الخدمة الصحية ذات الجودة الملائمة بحق القانون، وله الحق في تقديم خدمة طبية ذات جودة ملائمة.

وأكد ضروىة قيام فريق مكافحة العدوي بتدريب العاملين على كيفية استخدام الواقيات للعاملين بالمستشفيات، ويتم ذلك بانسيابية لجميع مسؤولي مكافحة العدوي لتقديم الخدمة الصحية ذات جودة عالية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمعايير مكافحة العدوي.

وأشار وكيل الصحة إلى تشكيل لجنة من مكافحة العدوي للمرور على المستشفيات للتأكد من تنفيذ معايير مكافحة العدوي وتنفيذ التعليمات التي تم التدريب عليها.