شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إشغالات في الحوامدية.. وضبط 8 قاعات أفراح غير مرخصة بأبوالنمرس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة بتنفيذ حملة على قاعات الافراح بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة وعدم تشغيلها وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على الصحة العامة ومنع أي تجمعات.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتفتيش والرقابة على كافة المنشآت الغير سياحية التي تمارس نشاط سياحى بدون ترخيص وضمن أعمال اللجنة رقم ٥٢٣٥ لسنة ٢٠٠٩، حيث شارك في أعمال اللجنة مركز ومدنية أبوالنمرس بإشراف المهندس محمود فوده، وشئون البيئة والأمن الصناعى وشرطة المرافق.

ونجحت اللجنة في ضبط ٨ قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص من الوحدة المحلية المختصة رغم صدور القرارات بعدم تشغيلها وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذة المنشآت كلا فيما يخصه.

وقام مجلس مدينة الحوامدية بحملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة الحوامدية، وتم تشميع سنتر و٢ مقهى تستعمل الشيشة وتم مصادره الشيش وكراسي، وايداع المضبوطات مخازن المدينة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما.

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