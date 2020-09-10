شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي حي الشباب في «6 أكتوبر» يطالبون بخط آخر للمخبز الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي حى الشباب في مدينة 6 أكتوبر وزارة التموين ومحافظ الجيزة بالتدخل لإقامة خط ثانى للمخبز الٱلى للقضاء على أزمة الخبز والزحام الشديد، موضحين أنه لا يكفي لخدمة أحياء الشباب والامل والمستقبل وبيت العيلة بالإضافة إلى المطاعم وعمال المصانع.

وقال محمد سعد، من أهالى الشباب، إن المخبز الٱلى لا يكفي لسد احتياجات المواطنين من الخبز، حيث يضم أحياء الشباب والامل والمستقبل وبيت العيلة والمطاعم بالإضافة إلى عمال المصانع.

وأوضحت نور حسن، من الأهالي، أن المخبز الٱلى الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور في الخامسة صباحا وحتى الثانية ظهراً أصبح لا يكفى لسكان الحى والأحياء المجاورة، مطالبة بضرورة تركيب خط انتاج آخر للتغلب على الزحام الشديد.

ودعا مجدى عزيز، من السكان، إلى تدخل وزير التموين ومحافظ الجيزة للسماح بتركيب خط إنتاج آخر لسد احتياجات المواطنين من الخبز.