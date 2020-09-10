شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي حي الشباب في «6 أكتوبر» يطالبون بخط آخر للمخبز الآلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب أهالي حى الشباب في مدينة 6 أكتوبر وزارة التموين ومحافظ الجيزة بالتدخل لإقامة خط ثانى للمخبز الٱلى للقضاء على أزمة الخبز والزحام الشديد، موضحين أنه لا يكفي لخدمة أحياء الشباب والامل والمستقبل وبيت العيلة بالإضافة إلى المطاعم وعمال المصانع.
وقال محمد سعد، من أهالى الشباب، إن المخبز الٱلى لا يكفي لسد احتياجات المواطنين من الخبز، حيث يضم أحياء الشباب والامل والمستقبل وبيت العيلة والمطاعم بالإضافة إلى عمال المصانع.
وأوضحت نور حسن، من الأهالي، أن المخبز الٱلى الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور في الخامسة صباحا وحتى الثانية ظهراً أصبح لا يكفى لسكان الحى والأحياء المجاورة، مطالبة بضرورة تركيب خط انتاج آخر للتغلب على الزحام الشديد.
ودعا مجدى عزيز، من السكان، إلى تدخل وزير التموين ومحافظ الجيزة للسماح بتركيب خط إنتاج آخر لسد احتياجات المواطنين من الخبز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي حي الشباب في «6 أكتوبر» يطالبون بخط آخر للمخبز الآلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.