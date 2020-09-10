شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مصروفات وشروط القبول ببرنامج طب الأسنان الإكلينيكى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالها جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمى رياضة وعلمى علوم والشعبة الأدبية.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التي تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها لأول مرة تنفرد بها الجامعة، وتتمثل في 11 برنامجا في كلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج، وكلية الألسن 4 برامج، وكلية العلوم 4 برامج، وكليات التجارة والبنات والزراعة 3 برامج لكل منهما، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكل منهما.

وينشر ”الخليج 365” مصروفات برامج كلية طب الأسنان وشروط القبول بها، كما حددتها الكلية:

- حددت الكلية مصروفات برنامج طب الاسنان الإكلينيكي، ليكون 2011 جنيها / الساعة المعتمدة (بدء من التيرم الثاني 2019/2018م)، و(تسجيل 16 ساعة كحد أدنى و17 ساعة كحد أقصى في المستوى الأول)، و(تسجيل 20 ساعة حد أدنى و21 ساعة كحد أقصى من المستوى الثاني)

- يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخري طبقًا للشروط والمعايير والقواعد التي يحددها مجلس الكلية، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.

- على الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب، وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بذلك، وعلى الطالب ضرورة تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية، وضرورة اجتياز الطالب بنجاح الكشف الطبي وفق القواعد التي يقررها مجلس الكلية، ولا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائياً من جامعة أخري حكومية أو خاصة.

Advertisements

- يجوز تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية أو إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها وفقا لقواعد التنسيق في هذا الشأن، على أن يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس (6) ستة فصول دراسية على الأقل . http://dentistry.asu.edu.eg