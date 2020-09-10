حدث ليلاً| حقيقة مد فترة التصالح لشهرين في مخالفات البناء و175 إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات.

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مقترح برلماني بتقسيم قيمة التصالح في مخالفات البناء بين المستثمر والمشتري

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قصة التصالح في مخالفات البناء لا يجب أن تكون القيمة المالية مخصصة لشخص بعينه، مقدما شرحا لتواجد حالتين يجب أن يتم مراعاتهم عند تطبيق الغرامة.

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برلماني: تسهيلات الحكومة في "مخالفات البناء" تشجع على التصالح

رحب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بالتعاطي الحكومي المستمر مع ملف مخالفات البناء، والسعي في تقديم العديد من التسهيلات التي من شأنها مساعدة المواطنين نحو الإقبال على تقديم طلبات التصالح.

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أحدث الإرشادات في أمريكا تسمح بحصول الأطفال على لقاح كورونا

سمحت سياسة اللقاحات الجديدة الموسعة، التي أقرتها وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية، وتبطل القوانين المحلية، بأن يعطي المزيد من الصيادلة الأطفال لقاح (كوفيد-19) حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء.

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محافظ بورسعيد يعلن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

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"زي أوبر تاكسي".. تفاصيل جديدة حول تطبيق "اسأل معلم" بوزارة التعليم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تطبيق "اسأل معلم"، ضمن خطة تطوير التعليم.

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نادر سعد: لا صحة لمدة فترة التصالح لشهرين بعد 30 سبتمبر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه مازال أمام المواطن المصري متسع من الوقت التقدم إلى التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه لا صحة لمدة فترة التصالح لمدة شهران كما يعتقد البعض.

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مليون و373 ألف مصاب بـ"كورونا" عربياً.. والعراق بلا حالات جديدة

أسفر وباء "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) عن إصابة مليون و373 ألفاً و450 حالة في الدول العربية، فيما حصد الوباء أرواح 25 ألفاً و279 شخصاً، وفقاً لمؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى التاسع من سبتمبر الجاري.

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آلاف المهاجرين بلا مأوى.. ماذا بعد حريق مخيم موريا باليونان؟

لاتزال تداعيات الحريق الذي طال أكبر مخيم للاجئين في اليونان تؤثر على آلاف المهاجرين الذين باتوا بدون مأوى بسبب الحريق. وأمام هذا الوضع المأساوي أعلن وزير التنمية الألماني اعتزام بلاده إيواء 200 مهاجر من مخيم موريا.

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السودان: ازدياد عدد الولايات المتأثرة بالفيضانات

أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ المتعلقة بالسيول والفيضانات، ازدياد عدد الولايات المتأثرة بالفيضانات.

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سلطان عمان والرئيس الأمريكي يبحثان المستجدات بالشرق الأوسط

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، والتشاور حول المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

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