أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري صباحا مصحوبا بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت الخبراء في بيان اليوم، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ورياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.

وأوضح خبراء الهيئة، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشار الخبراء، إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا، وأمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط، ارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

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رفح 32 22

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

نويبع 37 30

طابا 36 26

كاترين 35 22

الطور 35 27

شرم الشيخ 37 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 30

إدفو 41 30

أبو سمبل 40 29

الوادي الجديد 40 28

شلاتين 38 29

أبو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30