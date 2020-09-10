شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده».. توقيع معاهدة سان جيرمان 10 سبتمبر 1919 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على نهر السين وفى سان جيرمان بفرنسا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقعت معاهدة سان جيرمان،والتي تعد النتيجة الأبرز للحرب العالمية الأولى.

وتم توقيعها «زي النهارده» في ١٠سبتمبر ١٩١٩بين الحلفاء والنمسا وبتوقيع هذه الاتفاقية من قبل ٢٧ دولة ،كسرت شوكة الإمبراطورية النمساوية المجرية.

وقد أخّرت رومانيا ويوغوسلافيا التوقيع على هذا الاتفاق،اعتراضاً على ضمانات المعاهدة التي أُعطيت للأقليات، حيث مضت عدة أشهر قبل أن تقتنع الدولتان بالتوقيع على الوثيقة وقد وافق البرلمان النمساوى على المعاهدة في ١٧أكتوبر ١٩١٩وأصبحت سارية بدءاًمن ١٦يوليو ١٩٢٠، ورغم أن الولايات المتحدة لم توقع عليها فإنها وقعت على اتفاق سلام منفصل مع النمسا في ٢٤أغسطس ١٩٢١وينص الجزء الأول من المعاهدة، على أن يمكن للنمسا الانضمام إلى عصبة الأمم بعد فترة كافية من حسن السلوك.

بينما يخفض الجزء الثانى من الاتفاقية مساحة النمسا من ٢٩٧.٨٠٠ كم² إلى ٨٣.٨٣٥ كم ² فقط كما تضمنت الاتفاقية ثمانية بنود تحفظ استقلال وسلامة الأقليات النمساوية وقد أعطت معاهدة سان جيرمان استقلالاً كاملاً لكل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافيا واستطاعت هذه الدول بالإضافة إلى إيطاليا أن تستعيد بعض الأراضى التي كانت تحت سيطرة النمسا قبل الحرب كما آل أكثر الأسطول النمساوى المجرى إلى الحلفاء، حيث احتفظت النمسا بأربعة قوارب للحراسة فقط وقد منعت المعاهدة قيام أي اتحاد بين ألمانيا والنمسا، وبالرغم من ذلك فقد استطاع هتلر أن يفرض اتحادات مع النمسا عام ١٩٣٨ حين ألغت الحرب العالمية الثانية هذه الاتفاقية.