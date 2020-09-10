شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة السعودية يدمر «مسيرة» مفخخة أطلقها الحوثيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن قوات التحالف التي تقاتل في اليمن بقيادة السعودية أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة نجران بالمملكة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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