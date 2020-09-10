وزير الأوقاف: مؤتمر دور الجامعات في ترسيخ القيم خطوة على الطريق الصحيح لبناء الشخصية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية التي تنظمه الرابطة بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف المصرية وجامعة الإسكندرية والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة حول دور الجامعات في ترسيخ القيم، الذي يعقد الأحد المقبل بجامعة الإسكندرية يعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء الشخصية.
وأكد الوزير أن «وزارة الأوقاف داعم كبير لكل ما يعزز القيم الوطنية والإنسانية، فالقيم أحد أهم ركائز بناء الحضارات، والحضارة التي لا تعنى بالقيم مآلها إلى الزوال والاندثار، بل إنها تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها».
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