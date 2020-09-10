شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إرسال تفاصيل مجموعات التقوية وإجازة السبت للمديريات 20 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل كل التفاصيل الادارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمديري المدارس وإجازة يوم السبت والجداول المدرسية ونظم التقييم لسنوات النقل وتفاصيل ادارية أخرى إلى المديريات والادارات التعليمية، الأحد 20 سبتمبر.

وأضاف شوقي في تصريحات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس: «إلى هذا الحين نرجو عدم تداول اجتهادات أو إشاعات مدسوسة وكذلك نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الإنتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية».