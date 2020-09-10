شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب المدرسة البريطانية «BES» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى طلاب المدرسة البريطانية «BES» في الإسكندرية، أكد خلالها أن الوزارة تعمل على توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ على المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية واستقرار إدارة المدرسة.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس: «على أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة سوف تستمر بكفاءة تامة وسوف نوافيكم بالمستجدات خلال الايام القليلة القادمة».