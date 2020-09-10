شكرا لقرائتكم خبر عن «تجاوز مدة خطبة الجمعة».. خصم شهرين بدل صعود منبر من إمام مسجد في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ عمر أحمد محمد السيد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح، نظرًا لتجاوزه المدة التي حددتها الوزارة لخطبة الجمعة.

جاء ذلك بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وتحذر وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.

كان الوزير أصدر بياناً يحمل عنوان «طاعة الله في العبادة لا تنال بمعصيته في أذى الخلق.. تنبيه هام جداً بشأن خطبة الجمعة» نبه فيه على جميع الأئمة مشددًا بعدم تجاوز وقت الخطبة المحدد بعشر دقائق.

ونبه على جميع العاملين بالأوقاف مشددًا بتطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، وعلى مديري المديريات والإدارات موافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما في صلاة الجمعة.

وأضاف: «ينبه إمام المسجد على أهمية الالتزام بذلك عند إقامة كل صلاة، فطاعة الله (عز وجل) في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك ؟!)».

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