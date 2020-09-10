شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة للمعلمين، معلنًا «تثبيت مكافآت الامتحانات».

وقال الوزير في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الخميس: «لا تغيير في مكافآت الامتحانات للسادة المعلمين. العام الدراسي القادم هو عام تقدير المعلم».

من جهة أخرى، أعلن وزير التعليم أن الوزارة سوف ترسل كل التفاصيل الادارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمديري المدارس وإجازة يوم السبت والجداول المدرسية ونظم التقييم لسنوات النقل وتفاصيل إدارية أخرى إلى المديريات والإدارات التعليمية، الأحد 20 سبتمبر.

وناشد «شوقي» الجميع عدم تداول اجتهادات أو إشاعات مدسوسة، وختم قائلًا: «نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الانتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية».